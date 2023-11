Ucrânia acusa Rússia de novo ataque noturno com mísseis e drones

O governo da Ucrânia acusou a Rússia de disparar quatro mísseis e lançar drones de ataque durante a noite a partir de territórios ucranianos ocupados por Moscou no sul do país.

"Quinze (drones) Shahed e um míssil aéreo teleguiado Kh- 59 foram derrubados", afirmou a Força Aérea ucraniana, em referência a dispositivos de fabricação iraniana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Ucrânia teme que a Rússia execute ataques sistemáticos contra suas instalações de energia, como aconteceu no inverno do ano passado (hemisfério norte, verão no Brasil), o que provocou vários cortes nos serviços de calefação e energia elétrica para milhões de pessoas.