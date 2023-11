Trump depõe na Justiça sobre fraude financeira na empresa da família

"Por favor, só responda às perguntas, nada de discursos", disse Engoron, antes de se dirigir a um dos advogados do ex-presidente para pedir que controlasse seu cliente.

Primeiro ex-presidente americano a sentar no banco dos réus em um processo judicial em mais de um século, Trump se queixou, em seu depoimento, do que chamou de um "julgamento muito injusto" e "louco", realizado por democratas que, segundo ele, estão atrás dele "por 15 lados diferentes".

Ele chegou às 10h locais (12h de Brasília) ao tribunal de justiça do sul de Manhattan e, perante a imprensa, voltou a atacar a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, que exige uma multa de US$ 250 milhões (R$ 1,2 bilhão na cotação atual).

Depondo sob juramento, o magnata rejeitou as acusações de que as declarações da situação financeira da empresa fossem fraudulentas e disse que "na verdade não eram documentos aos quais os bancos tenham prestado muita atenção".

Também garantiu que não levou em consideração o valor da "marca Trump". "Me tornei presidente graças à minha marca", respondeu a Kevin Wallace, advogado da Procuradoria-Geral de Nova York.

Antes de depor, o republicano, favorito à indicação do partido para concorrer nas eleições de 2024, conversou com jornalistas do lado de fora do tribunal e denunciou o caso como uma "interferência eleitoral".