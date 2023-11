Swiatek é campeã do WTA Finals e recupera liderança do ranking mundial

A polonesa Iga Swiatek se sagrou campeã do WTA Finals-2023 nesta segunda-feira (6) e recuperou a liderança do ranking mundial ao vencer a americana Jessica Pegula em dois sets com parciais de 6-1 e 6-0 na final disputada no estádio Paradisus, em Cancún.

A segunda colocada Swiatek venceu a quinta Pegula em apenas 59 minutos.

Desta forma, Swiatek fechará o ano como líder do ranking mundial com 9.295 pontos contra 9.050 da bielorrussa Aryna Sabalenka, a quem eliminou nas semifinais.