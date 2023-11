Rússia tenta retomar cidade de Robotyne, diz Exército ucraniano

O Exército ucraniano afirmou, nesta segunda-feira (6), que as forças russas estão tentando retomar Robotyne, uma cidade do sul que foi recapturada pela Ucrânia no final de agosto.

"O inimigo tentou retomar suas posições perto de Robotyne, sem sucesso", disse Andriï Kovaliov, porta-voz do Exército ucraniano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No leste, as tropas de Moscou "continuam" atacando Avdiivka, uma cidade industrial que tentam cercar há semanas, acrescentou.