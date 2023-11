Quatro homens são indiciados por roubo de privada de ouro em palácio inglês

Quatro homens foram indiciados nesta segunda-feira (6) pelo roubo ocorrido há dois anos de um vaso sanitário de ouro do artista italiano Maurizio Cattelan no Palácio de Blenheim, um castelo do sul da Inglaterra declarado patrimônio mundial da Unesco.

A peça de ouro, de 18 quilates, inclui um assento, o vaso e uma caixa acoplada. Chama-se "America" e está avaliado em 4,8 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 29 milhões, na cotação atual).

O objeto era parte de uma exposição dedicada ao artista italiano Maurizio Cattelan em setembro de 2019 no Palácio de Blenheim, construído no século XVIII e local de nascimento do ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill.