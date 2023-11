Presidente polonês designa primeiro-ministro para formar novo governo

O presidente polonês, Andrzej Duda, designou, nesta segunda-feira (6), o primeiro-ministro em exercício, Mateusz Morawiecki, para formar um novo governo, após os conservadores no poder vencerem as eleições no mês passado, mas sem alcançar a maioria parlamentar. O partido Lei e Justiça (PiS) ficou em primeiro lugar nas eleições gerais de 15 de outubro, mas sem uma maioria clara e com poucas chances de formar uma coalizão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Decidi encarregar o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki da missão de formar um governo", declarou o presidente Duda, próximo ao PiS, um partido eurocético com uma postura anti-imigração.

"Se a missão do representante do partido Lei e Justiça não for bem-sucedida, na próxima fase o Parlamento escolherá um candidato a primeiro-ministro e eu o nomearei imediatamente", acrescentou, em um discurso televisionado. O partido opositor Coalizão Cívica, liderado pelo ex-primeiro-ministro Donald Tusk (2007-2014), ficou em segundo lugar. Junto com outros dois partidos - o centrista Terceira Via e o Esquerda - eles podem ter uma maioria de 248 assentos no Parlamento, de um total de 460. Os líderes da aliança liberal da oposição pediram conjuntamente a Duda que nomeasse Tusk, que também foi presidente do Conselho Europeu entre 2014 e 2019. Não está claro com quem o PiS poderia formar uma coalizão, já que observadores apontam a falta de parceiros de coalizão viáveis. Tusk acusou Duda de querer "ganhar tempo".