Presidente iraniano participará no domingo de cúpula sobre Gaza na Arábia Saudita

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, participará no domingo de uma cúpula sobre a guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas em Riade, a capital saudita, informou nesta segunda-feira (6) à AFP um funcionário próximo aos preparativos.

"O presidente Raisi estará presente na cúpula da OCI em Riade", afirmou uma fonte a par dos preparativos sob condição de anonimato à AFP.

Raisi e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, conversaram pela primeira vez por telefone em 12 de outubro.

Ambos os líderes apoiam a causa palestina e, segundo a agência oficial iraniana Irna, discutiram "a necessidade de pôr fim aos crimes de guerra contra a Palestina".

Nem o Irã, aliado próximo ao Hamas, nem a Arábia Saudita reconhecem Israel.

Antes da guerra, Riade havia iniciado discussões com os Estados Unidos visando uma possível normalização das relações com Israel. As negociações foram suspensas, afirmou um funcionário saudita à AFP em meados de outubro.