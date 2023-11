Perto do front na Ucrânia, duas gêmeas treinam para os Jogos Olímpicos de Paris

As sirenes de ataque aéreo são acionadas enquanto as atletas do nado artístico Maryna e Vladyslava Aleksiiva descansam em seu único dia de folga em Kharkiv, na Ucrânia. O rigoroso calendário de treinos das irmãs gêmeas foi preparado com o objetivo de levá-las aos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Vencedoras da medalha de bronze nos Jogos de Tóquio-2020, disputados em 2021 devido à pandemia de covid, as irmãs passaram a treinar nesta grande cidade do noroeste do país, apesar da proximidade com o front e dos bombardeios frequentes.

Após a invasão russa, a seleção ucraniana se transferiu para a Itália, posteriormente para Kiev e, por fim, retornou a Kharkiv, onde a situação é mais tensa que na capital, mas onde vivem seus parentes e amigos.