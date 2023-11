Passagem fronteiriça com Egito é reaberta para saída de estrangeiros de Gaza

Esta passagem fronteiriça é a única que não está sob controle de Israel. Abriu durante três dias, na quarta, quinta e sexta-feira, durante os quais saíram dezenas de palestinos feridos e centenas de pessoas com passaporte estrangeiro.

Voltou a ser fechada após o bombardeio israelense contra um comboio de ambulâncias na Cidade de Gaza. O Hamas impôs como condição para sua reabertura que ambulâncias pudessem transitar para Rafah.

Fontes do governo do Hamas disseram que a passagem foi reaberta depois de um acordo com Israel - mediado pelo Egito - para permitir a transferência de 30 feridos.

O Egito afirma que vai ajudar a transferir cerca de 7.000 estrangeiros por essa passagem.

O conflito começou depois que o Hamas lançou um sangrento ataque a Israel que deixou 1.400 mortos, a maioria civis, segundo as autoridades israelenses.

Depois desta ação sem precedentes contra seu território, Israel cercou a Faixa de Gaza e lançou uma ofensiva que deixou 10.022 mortos, conforme o Hamas.