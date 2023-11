OpenAI promete 'superpoderes' para todos em sua primeira conferência anual

"Em 30 de novembro do ano passado, lançamos discretamente uma primeira versão do ChatGPT para fins de pesquisa. E funcionou muito bem", disse Sam Altman, o diretor-executivo da companhia.

O sucesso sem precedentes do ChatGPT e as preocupações que a IA generativa levantou colocaram Altman no centro das atenções em 2023, com audiências parlamentares e até entrevistas com chefes de Estado.

Nesta segunda-feira, ele reiterou sua confiança de que a IA será capaz de oferecer capacidades libertadoras a todos "em uma escala que nunca vimos antes".

"Poderemos fazer mais, criar mais e alcançar mais", garantiu. "À medida que a inteligência [artificial] se integra a todos os lugares, todos teremos superpoderes sob demanda."

Com o lançamento desta segunda, os usuários do GPT agora poderão criar chatbots personalizados sem precisar programar. "Por exemplo, os GPT podem ajudá-los a aprender as regras de um jogo de tabuleiro ou ensinar matemática aos seus filhos."

Esses robôs de conversação são baseados nos modelos de linguagem da OpenAI (a tecnologia central da IA generativa) e nas instruções e documentos adicionados pelo criador do chatbot (como as regras de um jogo).

Considerada por muitos uma revolução tecnológica comparável à chegada da internet, popularizada especialmente pelo ChatGPT, a IA generativa permite produzir textos, imagens e sons a partir de uma simples solicitação em linguagem natural.