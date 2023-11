Novo grupo de feridos de Gaza chega ao Egito

Seis ambulâncias com palestinos feridos chegaram nesta segunda-feira (6) ao Egito através do posto de fronteira de Rafah, informou à AFP uma fonte do terminal no lado egípcio.

Os feridos estavam sendo examinados antes de seguir para os hospitais. A retirada de cidadãos estrangeiros bloqueados em Gaza também deve ser retomada nesta segunda-feira, de acordo com a fonte, após a suspensão das operações desde sábado.