Netanyahu luta pela sobrevivência política ao som da guerra

Porém, segundo analistas, as falhas de segurança expostas pelos combatentes do Hamas podem virar um golpe fatal para Netanyahu, que já enfrenta problemas jurídicos e políticos.

Os israelenses, profundamente divididos desde que Benjamin Netanyahu retornou ao poder no ano passado, se uniram na guerra contra o Hamas, mas os analistas afirmam que o chefe de Governo terá que lutar por sua sobrevivência política ao final do conflito.

"O apoio a Netanyahu e sua coalizão estava acabando mesmo antes de 7 de outubro e, desde o início da guerra, caiu ainda mais", disse Toby Greene, professor de Política na Universidade Bar-Ilan de Israel e pesquisador da London School of Economics.

"Se uma eleição fosse celebrada agora, ele perderia feio", acrescentou.

Netanyahu, chamado de "Rei Bibi" e "Senhor Segurança" por seus partidário e "ministro do crime" pelos críticos, domina a política israelense há muitos anos.

As pesquisas mais recentes apontam uma queda no apoio ao primeiro-ministro e a seu partido de direita, o Likud.

Muitos estão ressentidos com a falta de proteção, em particular os israelenses que moram perto da fronteira com Gaza e que foram os mais afetados pelos ataques que, segundo as autoridades israelenses, mataram 1.400 pessoas, a maioria civis.

Nos governos de Netanyahu, ex-oficial de uma unidade de comando que sempre se declarou um defensor resoluto dos judeus, a sensação de segurança de muitos israelenses foi abalada.