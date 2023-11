'Morreu para que eu pudesse viver', um casal israelense destruído pelo ataque do Hamas

Epstein é um dos 1.400 mortos no ataque surpresa e sangrento do Hamas a Israel, a maioria deles civis, segundo as autoridades israelenses. Entre os mortos estão mais de 300 soldados.

O casal tinha planos para se casar em abril, e Shavit já havia comprado um vestido de noiva.

Quando terminaram o serviço militar obrigatório, foram morar em Kfar Aza, um kibutz no sul de Israel.

Shavit descreveu o kibutz como "um paraíso de árvores e flores", onde é possível ver os edifícios da Cidade de Gaza, o maior centro urbano do território palestino, governado pelo Hamas.

No sábado, 7 de outubro, os jovens do kibutz planejaram tomar o café da manhã "jachnun", especialidade dos judeus do Iêmen, e depois queriam soltar pipas "com mensagens de paz para Gaza".

Às 6h30, o casal acordou com uma sirene de alarme com o código "alerta vermelho". Mas, nesta cidade perto de Gaza, este tipo de aviso era quase rotineiro.

O casal tirou uma "selfie" para tranquilizar suas famílias, pensando em que estavam seguros em seu quarto.