Morre policial israelense esfaqueada em Jerusalém Oriental

"As forças da polícia de fronteira neutralizaram o terrorista com tiros", acrescenta a mesma nota.

"Um terrorista armado com uma faca chegou à delegacia de Shalem e esfaqueou uma combatente da polícia fronteiriça", afirmou a polícia em um comunicado divulgado hoje mais cedo.

À tarde, a polícia informou que a agente, de 20 anos e que também tinha nacionalidade americana, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Outro membro das forças de segurança, da mesma idade, sofreu ferimentos leves no incidente.

Residia no kibutz de Saad, perto de Gaza, na zona atacada pelo movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro.

O agressor foi identificado como um jovem palestino de Jerusalém Oriental, segundo a polícia israelense. Outro suspeito vinculado ao ataque foi detido perto da delegacia.

Também nesta segunda-feira, quatro palestinos morreram na Cisjordânia ocupada, informou o Ministério da Saúde da Autoridade Palestina.

Três palestinos foram mortos e um quarto foi baleado pelo Exército israelense em Tulkarem, no noroeste da Cisjordânia, ocupada por Israel desde 1967, explicou a fonte. E, pela manhã, um palestino foi morto, e outros três ficaram feridos "por disparos israelenses" em Halhul, perto de Hebron, no sul da Cisjordânia, conforme anúncio prévio do mesmo ministério.