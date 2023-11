Ministério da Saúde do Hamas anuncia mais de 200 mortes em bombardeios noturnos israelenses em Gaza

O Ministério da Saúde do território palestino governado pelo Hamas anunciou que os ataques de Israel já mataram 9.770 pessoas, quase dois terços delas mulheres e menores de idade.

Israel informou que 1.400 pessoas morreram no sul do país no ataque violento do movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro, que provocou a guerra.

Mais de 240 pessoas foram sequestradas e levadas como reféns para a Faixa de Gaza, segundo as autoridades israelenses.

