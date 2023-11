Migração rejuvenesce força de trabalho em cidades da América Latina, diz relatório

O BID cita uma análise de Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Peru, Paraguai e Uruguai que mostra que, em média, "100 residentes urbanos em idade de trabalhar sustentam 42 pessoas dependentes, em comparação com os 26 dos migrantes urbanos".

A idade média dos migrantes na América Latina e no Caribe é de 30,4 anos, em comparação com os 36,7 anos dos habitantes locais. Além disso, eles têm uma média de 12 anos de estudo, em comparação com os 10,6 anos dos residentes.

Isso explica que "a migração não apenas rejuvenesce a força de trabalho, mas também contribui para o capital humano, promovendo o crescimento da produtividade geral das cidades", diz o BID.

O relatório propõe encarar a migração como "um potencial" em vez de "um desafio".

Embora existam desafios, como moradia e emprego, esses não devem "eclipsar os benefícios econômicos a longo prazo da integração dos migrantes", afirma o BID.

"Através de uma maior integração dos imigrantes, as cidades podem aproveitar uma força de trabalho dinâmica com uma riqueza de habilidades e perspectivas que podem impulsionar a inovação e a produtividade, levando a uma maior competitividade e prosperidade das comunidades", assegura Eric Parrado, economista-chefe do Departamento de Pesquisa do BID, citado no texto.