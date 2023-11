Mais de 1,6 milhão de crianças em risco de desnutrição no Sudão do Sul, diz ONU

Mais de 1,6 milhão de crianças com menos de cinco anos correm risco de desnutrição em 2024, devido às enchentes no Sudão do Sul, alertou o Programa Mundial de Alimentos da ONU (PMA) nesta segunda-feira (6).

Desde sua independência do Sudão em 2011, este país tem sido devastado por conflitos armados e catástrofes naturais e está atolado em uma grave crise econômica.

Também enfrenta fenômenos climáticos extremos, incluindo enchentes que se tornaram periódicas em algumas regiões.