Israel conduziu ataque aéreo na parte norte de Gaza na madrugada de segunda-feira

As forças israelenses separaram o norte de Gaza do resto do território sitiado e conduziram ataques aéreos à parte norte do território durante esta madrugada, em preparo para um avanço por terra dos soldados de Israel, no que parece ser a fase mais sangrenta da guerra que já dura um mês.

O número de mortos palestinos já ultrapassou 10.000, disse o Ministério da Saúde em Gaza, administrado pelo Hamas, na segunda-feira. O ministério não faz distinção entre combatentes e civis. Cerca de 1.400 israelenses morreram, a maioria civis mortos na incursão de 7 de outubro do Hamas que deu início à guerra.

Até agora, Israel rejeitou as sugestões dos EUA de uma pausa nos combates para facilitar o fornecimento de ajuda humanitária e a libertação de alguns dos cerca de 240 reféns capturados pelo Hamas.