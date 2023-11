Irã: ganhadora do Nobel da Paz faz greve de fome para receber cuidados médicos na prisão

Narges Mohammadi, ganhadora do Nobel da Paz deste ano, iniciou uma greve de fome nesta segunda-feira, 6, por ter sido impedida, junto com outros presos, de receber cuidados médicos. Com a manifestação, Mohammadi também deseja protestar contra o uso obrigatório do lenço na cabeça para as mulheres no Irã, de acordo com uma campanha em defesa da ativista.

A decisão de Mohammadi, de 51 anos, aumenta a pressão sobre a teocracia iraniana devido ao encarceramento da ativista, que recebeu o Nobel pelos seus anos de protesto contra as duras leis iranianas, apesar de uma campanha de décadas do governo contra ela.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A campanha Free Narges Mohammadi disse que ela enviou uma mensagem da Prisão de Evin e "informou a sua família que iniciou uma greve de fome há várias horas". Segundo a campanha, Mohammadi e seu advogado tentam, há semanas, transferir a ativista para um hospital especializado para cuidados cardíacos e pulmonares, sem detalhar as condições de que Mohammadi sofria.