Indignação na Alemanha por planos de escola para deixar de se chamar 'Anne Frank'

"As discussões", iniciadas no começo do ano, quando a creche começou a ser reformada, "continuam", disse a prefeitura.

O plano de uma creche alemã de renunciar ao nome de Anne Frank causou indignação e levou o comitê de Auschwitz a expressar descontentamento com a medida, em meio à "ascensão do antissemitismo".

A AFP tentou entrar em contato com o prefeito e com a diretora do estabelecimento, sem sucesso.

Segundo o jornal local Magdeburger Volkstimme, a diretora da creche considerou que a história de Anne Frank era difícil de ser compreendida pelas crianças e preferiu dar ao centro um nome sem qualquer "conotação política". Uma ideia que o prefeito da cidade apoiaria, segundo o jornal.

Escondida dos nazistas durante dois anos na Holanda, Anne Frank escreveu seu famoso diário, um dos relatos mais importantes do Holocausto, antes de morrer no campo de concentração de Bergen-Belsen em 1945.

O projeto de mudança do nome da creche foi muito criticado pelo Comitê de Auschwitz, cujo vice-presidente executivo, Christoph Heubner, chamou de "idiotas" os argumentos apresentados, em uma carta aberta ao prefeito e aos responsáveis da creche.

"Se estivermos dispostos a esquecer tão facilmente a nossa própria história, justamente nestes tempos de ascensão do antissemitismo e da extrema direita, e se o nome de Anne Frank for visto como inadequado no espaço público, podemos nos preocupar com a cultura da memória em nosso país", enfatizou Heubner.

A organização Miteinander (Juntos), que combate o racismo e o antissemitismo na região da Saxônia-Anhalt (onde está localizada Tangerhütte), disse que a mudança de nome enviaria um "sinal ruim".