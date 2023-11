Hamas diz ter lançado 16 foguetes do Líbano para Israel

O braço armado do Hamas palestino anunciou nesta segunda-feira (6) que disparou 16 foguetes do Líbano na direção do norte de Israel, alegando ter como alvo o sul da cidade de Haifa.

Em um comunicado, as brigadas Ezzedin al-Qassam afirmaram que estes disparos ocorreram "em resposta aos massacres da ocupação e à sua agressão contra nosso povo na Faixa de Gaza".