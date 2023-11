Governo do Hamas anuncia mais de 10.000 mortos na guerra com Israel na Faixa de Gaza

O ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo movimento islamista palestino Hamas, anunciou nesta segunda-feira (6) que o número de mortos pelos bombardeios israelenses no enclave superou 10.000 desde o início da guerra, em 7 de outubro.

O número de 10.022 mortos foi anunciado em uma entrevista coletiva do porta-voz do ministério, Ashraf al-Qidreh, no dia em que a guerra completa 31 dias.