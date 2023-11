Governo da Nicarágua dissolve outras 25 ONGs

O governo da Nicarágua cancelou a personalidade jurídica de 25 organizações não governamentais, e confiscou os bens de 12 delas, totalizando 3.500 instituições fechadas desde os protestos de 2018 contra o presidente Daniel Ortega.

Uma resolução do Ministério do Governo (Interior) ordenou o fechamento de 12 ONGs porque "descumpriram suas obrigações" legais ao não reportar suas finanças. Seus bens vão passar para o controle do Estado, segundo o jornal oficial La Gaceta.

O governo também cancelou a personalidade jurídica e o registro de outras 13 organizações que pediram a "dissolução voluntária", em alguns casos por terem concluído seus projetos e em outros por dificuldades econômicas ou falta de fundos. Seus bens foram apreendidos.