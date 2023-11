Forças dos EUA em Iraque e Síria foram alvo de 38 ataques em 3 semanas, diz Pentágono

As forças americanas e seus aliados estacionados no Iraque e na Síria foram atacadas 38 vezes com drones e foguetes em pouco menos de três semanas, causando 45 feridos americanos, informou o Pentágono nesta segunda-feira (6).

O número de ataques contra as forças dos Estados Unidos e as da coalizão internacional antijihadista estacionada no Iraque e na Síria disparou desde o início da guerra entre Israel e Hamas, o movimento islamista palestino que governa a Faixa de Gaza e conta com o apoio do Irã.

"Desde 17 de outubro [...] tivemos 20 ataques no Iraque e 18 na Síria, um total de 38", declarou à imprensa o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, qualificando-os como "ataques de assédio".