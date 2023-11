Famílias de vítimas israelenses acendem 1.400 velas no Muro das Lamentações após um mês de guerra

Cerca de quarenta famílias se reuniram na entrada do local mais sagrado do judaísmo, localizado em Jerusalém Oriental, ocupado e anexado por Israel.

Yosi Rivlin, de 26 anos, recitou um salmo em memória de seus irmãos Gideon e Aviad, mortos no ataque à festa Tribe of Nova.

"Acendemos estas velas em memória das vítimas, em memória de suas almas", disse Mordechai Elias, diretor da Fundação do Patrimônio do Muro Ocidental, que administra o local.

Pelo menos 1.400 pessoas morreram em Israel no ataque perpetrado pelo Hamas, segundo autoridades. Os militantes também sequestraram 240 pessoas durante sua incursão, de acordo com a mesma fonte.

"Não temos outra forma de homenageá-los senão com orações, acendendo velas, mantendo-os em nossos corações", declarou à AFP.

O Muro das Lamentações, vestígio do antigo Templo, fica abaixo da Esplanada das Mesquitas, construída no que os judeus chamam de Monte do Templo, o local mais sagrado do judaísmo.

Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, as tensões aumentaram em Jerusalém Oriental.