EUA pede que se evite 'retórica de ódio' após ministro de Israel sugerir 'opção' nuclear

Os Estados Unidos classificaram de "inaceitável", nesta segunda-feira (6), a sugestão de um ministro israelense de utilizar uma bomba atômica no conflito em Gaza e instou todas as partes a evitarem a "retórica de ódio".

No domingo, o gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, suspendeu das reuniões do governo o ministro de Patrimônio, Amichay Eliyahu, depois que ele considerou o armamento atômico como "opção" contra o grupo islamista palestino Hamas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O primeiro-ministro Netanyahu e o governo israelense repudiaram esses comentários, que, para nós, também pareceram totalmente inaceitáveis", disse à imprensa o porta-voz do Departamento de Estado americano, Vedant Patel.