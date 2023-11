EUA anunciam presença de um dos seus submarino mais poderosos na região do Oriente Médio

Os Estados Unidos anunciaram no domingo, 5, a presença de um de seus submarinos com capacidade nuclear no Canal de Suez, no Egito, perto da ponte do Canal de Suez. A medida parece ser mais uma tomada pelo governo norte-americano para pressionar o Irã, em uma tentativa de dissuadir o país e seus aliados a não se envolverem no conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas.

O anúncio foi feito pelo Comando Central dos EUA no X (o antigo Twitter), declarando que a embarcação estava entrando em sua área de responsabilidade. O reconhecimento dos EUA de uma localização de submarinos da classe Ohio é rara, pois eles representam parte da chamada "tríade nuclear" de armas atômicas da América - que também inclui mísseis balísticos terrestres e bombas nucleares a bordo de bombardeiros estratégicos.

Vários submarinos da classe Ohio transportam mísseis de cruzeiro e a capacidade de serem mobilizados com forças de operações especiais, por isso não está claro se o submarino que opera agora no Oriente Médio transporta mísseis balísticos nucleares.