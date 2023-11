Espanha: após time de futebol "roubar" voo, passageiros precisam pegar ônibus

Caso aconteceu na cidade de Vigo, quando passageiros aguardavam na fila para embarcar no avião; aeronave do time de futebol foi impedida de voar por "avaria"

Segundo o jornal espanhol El País, passageiros relataram que aguardavam a liberação e estavam prestes a embarcar . No "finger" - corredor entre a sala de embarque e o avião - era possível ver duas aeronaves: de um lado, a destinada aos clientes; do outro, uma usada em voos fretados, também da Air Nostrum.

Passageiros de um avião da empresa Air Nostrum, da Espanha, passaram por uma situação estressante na noite do último sábado, 4. No momento em que aguardavam na fila para embarcar na aeronave, que saía da cidade de Vigo com destino a Madri, eles foram informados de que o voo havia sido cancelado. O motivo: um time de futebol "roubou" o voo .

No entanto, o avião da equipe "sofreu uma avaria" e foi considerado pela Air Nostrum "não apto para voar". A decisão da empresa foi alocar imediatamente o time no outro veículo, mudar o destino para Sevilla e cancelar o voo comercial - com os passageiros enfileirados e aguardando embarque. Uma cliente ouvida pelo El País disse que, enquanto ouvia um funcionário anunciar a decisão, via os jogadores entrando na aeronave que deveria levá-la a Madri.



Diante da revolta dos clientes, a companhia aérea ofereceu uma hospedagem em Vigo para a noite. O deslocamento para Madri, porém, só ocorrereu na manhã seguinte. E, em vez de outro voo, a Air Nostrum embarcou os passageiros em um ônibus. Pela estrada, a viagem leva mais de seis horas, enquanto o voo dura uma hora e 15 minutos.

Dos cerca de 80 passageiros, metade tinha conexões e não poderia esperar até o dia seguinte para chegar a Madri. De acordo com o jornal espanhol, esses clientes dividiram corridas de táxi entre os dois aeroportos - um trajeto de 600 quilômetros. Na madrugada entre o sábado e o domingo, 5, a tempestade Domingos atingia a Espanha, em especial no Noroeste do país europeu, onde fica Vigo.

A empresa argumentou que não havia voos disponíveis na data para alocar os clientes. No entanto, um avião da Air Europa fez o trajeto, segundo uma passageira ouvida pelo El País.

Procurada pelo jornal espanhol, a companhia aérea disse que "lamenta profundamente pelo prejuízo causado aos passageiros" e afirmou que a culpa do incidente é "unicamente da Air Nostrum". Segundo a empresa, os clientes afetados serão procurados ao longo desta semana com uma proposta de compensação.

O time do Sevilla FC chegou ao destino aproximadamente 1 hora da madrugada de domingo. Eles treinaram normalmente no dia seguinte. A equipe não se posicionou sobre o caso.