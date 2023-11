Em Gaza, bombas israelenses incendeiam o céu e lotam necrotérios

Durante toda a noite, as bombas israelenses iluminaram o céu de vermelho e amarelo e encheram de cadáveres o necrotério do hospital de Deir el-Balah, no centro da Faixa de Gaza.

Mohamed Mechmech, de 54 anos, perdeu vários membros de sua família nos incessantes ataques aéreos israelenses.

"É uma campanha feroz. Os ataques aumentaram, e as vítimas são mulheres e crianças, são apenas civis", disse à AFP.

O Ministério da Saúde do Hamas em Gaza anunciou, hoje, pelo menos 200 mortos apenas no norte da Faixa de Gaza durante a noite.

Desde o ataque do Hamas - que matou mais de 1.400 pessoas em solo israelense em 7 de outubro, a maioria delas civis, no mesmo dia do ataque, segundo as autoridades -, Israel tem bombardeado a Faixa de Gaza em represália, com o objetivo declarado de "aniquilar o Hamas", no poder neste território palestino.

Estes ataques mataram mais de 10.000 pessoas, segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde do Hamas, e pelo menos 42% das casas foram danificadas, ou destruídas, nesse pequeno enclave, segundo a ONU.

"Não esperávamos isso. As comunicações foram cortadas", afirmou Mechmech.