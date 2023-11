Diretores de agências da ONU pedem cessar-fogo em Gaza

Os diretores das principais agências da ONU divulgaram uma rara declaração conjunta na qual expressam indignação com o número de civis mortos em Gaza e pedem um "cessar-fogo humanitário imediato" na guerra entre Israel e o grupo islamista Hamas.

"Durante quase um mês, o mundo tem observado o desenrolar da situação em Israel e no Território Palestino Ocupado com choque e horror com o número crescente de vidas perdidas e dilaceradas", afirmam no texto.

Os diretores de 18 organizações, incluindo o Unicef, o Programa Mundial de Alimentos e a Organização Mundial da Saúde, citam o elevado número de vítimas nos dois lados desde o ataque do Hamas em território israelense em 7 de outubro, que deixou quase 1.400 mortos, a maioria civis, segundo as autoridades de Israel.