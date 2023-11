'Custos ocultos' dos sistemas agroalimentares ultrapassam 10% do PIB global, segundo a FAO

Segundo a FAO, quase 73% dos custos ocultos estão relacionados com "dietas pouco saudáveis, ricas em alimentos ultraprocessados, gorduras e açúcares", que afetam especialmente "países de renda alta e média-alta".

Essas dietas podem causar obesidade e doenças como a diabetes, que levam a perdas na produtividade do trabalho.

A agência da ONU também calcula que cerca de 22% dos custos ocultos estão ligados ao meio ambiente.

O relatório considera, em particular, as emissões de gases de efeito de estufa e de nitrogênio, as alterações no uso do solo (como o desmatamento) e o uso da água.

Nesse caso, o problema afeta todos os países e, segundo a FAO, é provável que a magnitude dos custos esteja subestimada.

Os problemas relacionados com a pobreza e a subalimentação representam 5% dos custos ocultos e afetam principalmente os países de baixa renda.