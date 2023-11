Construção de complexo na baía de Ha Long gera protestos no Vietnã

A construção de um enorme complexo residencial e hoteleiro na famosa baía de Ha Long tem gerado protestos no Vietnã sobre o impacto da atividade humana na região, que está na lista de proteção da Unesco.

O projeto do grupo Do Gia Capital ocupará uma área de 380.000 m², o equivalente a 52 campos de futebol, e abrigará um complexo residencial e hoteleiro, de acordo com o jornal Tien Phong. O veículo detalha que o local de construção está situado em uma "zona tampão" da Baía de Ha Long - o que suscitaria proteção adicional para este patrimônio mundial.

O complexo terá 451 chalés e casas, além de vários hotéis de sete andares, áreas de serviços e comerciais.