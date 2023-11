Conselheiro do chefe do Exército ucraniano morre em explosão

Um assessor próximo do comandante em chefe do Exército da Ucrânia, Valeriy Zaluzhnyi, morreu nesta segunda-feira (6) na explosão de um objeto que recebeu de presente por ocasião de seu aniversário, anunciou o responsável militar no Telegram.

"Em trágicas circunstâncias, meu assistente e amigo próximo, o major Gennady Chastyakov, foi morto [...] no dia de seu aniversário", disse Zaluzhnyi.

"Um artefato explosivo desconhecido detonou em um de seus presentes", comentou, sem dar mais detalhes, mas afirmando que foi aberta uma "investigação preliminar".