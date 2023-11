Comunicado do Business Wire :The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies (ELC) e a NYKAA, um dos principais varejistas omnicanais de beleza e estilo de vida da Índia, anunciaram os vencedores da premiação BEAUTY&YOU 2023 na Índia. Criado pela New Incubation Ventures (NIV) da ELC e lançado em julho de 2022 em parceria com a NYKAA, o BEAUTY&YOU Índia é um programa de premiação com o objetivo de descobrir, dar destaque e impulsionar a próxima geração de fundadores, inovadores e mentes criativas na área da beleza com foco na Índia.

-- A Biome Laboratories é uma empresa de cuidados com a pele com propósito específico, defensora da inclusividade de peles indianas, liderada pela cientista Rhea Goenka Jalan, com uma crença sólida de que a biologia é a tecnologia mais avançada no planeta.

Os vencedores, listados abaixo, foram anunciados na noite de premiação no Snowball Studios, Mumbai, em 2 de novembro de 2023. Os vencedores das categorias Inovação, Criar, Crescer, Imaginar e Impacto foram escolhidos de forma independente por nosso painel de jurados através de um processo de avaliação competitivo. Os vencedores da categoria Comunidade foram determinados por um processo de votação independente no site www.beautyandyouawards.com e uma análise do engajamento social.

Os vinte e sete finalistas apresentaram-se a um júri de especialistas líderes do setor, incluindo Katrina Kaif, atriz e cofundadora da Kay Beauty; Bhumi Pednekar, atriz e investidora da Climate Warrior e embaixadora do PNUD; Prudvi Kaka, diretor científico da DECIEM; Deepica Mutyala, fundadora e CEO da Live Tinted; Gaurav Gupta, designer de alta costura e artista; Masaba Gupta, designer, atriz e fundadora da HOUSE OF MASABA e da LOVECHILD BY MASABA; Anaita Shroff Adajania, CEO da Style Cell; bem como líderes da ELC, NYKAA, Intercos e Peak XV Partners. Os finalistas representaram uma variedade de conceitos, desde inovação revolucionária de produtos até reinvenção de fragrâncias e rituais de cuidados com a pele.

-- A S H Kelkar & Co (Keva) é fabricante de perfumes industriais e uma das maiores empresas de fragrâncias da Índia com uma presença global em constante expansão em ativos naturais para cosméticos.

-- Beautywise

-- Anousha Chauhan e Shreyansh Chauhan, fundadores

-- A Beautywise é uma marca de suplementos liderada pela dermatologia com a missão de empoderar todos a abraçarem sua beleza única através da incorporação de soluções sustentáveis e baseadas em evidências que funcionam de dentro para fora.

-- Website: https://beautywise.in

-- Havah

-- Giti Datt, fundadora

-- A Havah se baseia na rica herança de perfumaria, artes e filosofia da Índia para desenvolver uma perspectiva única do poder da fragrância na vida contemporânea.

-- Instagram: @gitidatt

Categoria CRIAR: Prêmio de $50.000 para a próxima geração de talentos criativos que enviaram trabalhos segundo o tema "Beleza experimental na Índia"

-- Priya Minhas, diretora

-- Nascida em Londres, Priya é diretora criativa com mais de oito anos de experiência em desenvolvimento artístico, direção e produção de conteúdo. O conceito do seu curta-metragem chamado "Honey & Mud" (Mel e Lama) explora a relação entre o perfume, a memória e a identidade através de histórias individuais.

-- Instagram @pri_diddy

Categoria CRESCER: Prêmio de $150.000 para negócios no mercado

-- Call of the Valley

-- Jean-Christophe Bonnafous, fundador

-- Após uma década de carreira como flautista e discípulo do venerado flautista clássico Pandit Hariprasad Chaurasia, em 2019 Jean-Christophe Bonnafous lançou a perfumaria Call of the Valley, com sede em Mumbai, com a visão de levar a simplicidade de um único ingrediente de volta à beleza e destacar as práticas tradicionais de bem-estar indianas e a arte centenária da perfumaria indiana em um cenário global.

-- Website: https://callofthevalley.co.in

Categoria IMAGINAR: Prêmio de $75.000 para conceitos de pré-lançamento

-- Baboski

-- Hetali Kamdar, fundadora

-- A BABOSKI é uma marca de luxo de banho e corpo com produtos que são meticulosamente criados usando ingredientes de primeira linha, incluindo extratos naturais e a tecnologia proprietária EncapShield SPF.

-- Instagram: @baboski.official

IMPACTO: Prêmio de $50.000 para o programa de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) mais inovador

-- Sohrai

-- Khanak Gupta e Rupesh Pawar, cofundadores

-- A Sohrai é uma marca revolucionária de beleza que transcende o cuidado com a pele, promove mudança e enriquece vidas.

-- Instagram: @sohraibeauty

-- C16 Biosciences

-- Shara Ticku, CEO e cofundadora

-- Shara Ticku é CEO e cofundadora da C16 Biosciences, fabricante da Palmless?: a plataforma para alternativas sustentáveis ao óleo de palma. A plataforma da C16 com tecnologia proprietária usa biofabricação para criar ingredientes de próxima geração e materiais que tratam com sucesso dos desafios de ESG (ambiente, segurança e governança) global, incluindo mudança climática, segurança alimentar, impactos ambientais e de segurança causados pela extração de recursos naturais, e muito mais.

-- Website: https://www.c16bio.com

"Os vencedores deste ano representam uma mistura empolgante de empresários, visionários criativos, cientistas inovadores e fundadores com foco em impacto, uma verdadeira representação do grande ecossistema de beleza com as qualidades necessárias para sucesso a longo prazo", afirmou Shana Randhava, vice-presidente sênior da NIV, The Estée Lauder Companies. "Estamos animados com a oportunidade de fornecer mentoria e dar suporte aos vencedores para que eles possam compartilhar sua visão com uma comunidade maior e mais global".

"Os vencedores da premiação BEAUTY&YOU deste ano representam o melhor em pensamento inovador focado primeiro no cliente que a Índia tem a oferecer, e estamos entusiasmados em dar suporte aos fundadores em sua jornada de construção de marcas de alta qualidade para o consumidor indiano", afirmou Anchit Nayar, diretor executivo e CEO de Beleza da NYKAA. "Na NYKAA, incubar a próxima geração de empresários de beleza é central para a nossa missão de democratizar o acesso à beleza para todos, e estamos orgulhosos de ter um parceiro como The Estée Lauder Companies, com que podemos alcançar esse objetivo".

Com mais de 600 inscrições de 150 cidades, as submissões de 2023 incluíram várias marcas de beleza em várias categorias - cuidados com a pele, cuidados com o cabelo, fragrâncias e cosméticos coloridos. Os especialistas em marcas, produtos, marketing e investimentos da ELC e NYKAA analisaram todas as submissões e pré-selecionaram as dez marcas e ideias mais promissoras antes de escolher os vencedores. Os vencedores da premiação se beneficiarão de acesso às relações da ELC e da NYKAA e expertise em todo o ecossistema de beleza, nutrindo ideias emergentes que amplificam as vozes indianas e tratam das necessidades não atendidas dos consumidores. Entre outros recursos, a BEAUTY&YOU Índia dará aos vencedores suporte financeiro, mentoria continuada, maior conscientização e suporte à distribuição.

ORGANIZADORES

Sobre a New Incubation Ventures

A New Incubation Ventures (NIV) é o braço estratégico de investimentos e incubação em estágio inicial da The Estée Lauder Companies. A NIV tem parceria com fundadores e empresários com visão de futuro para criar, fundar e apoiar as melhores e emergentes marcas de beleza e novos modelos de negócios para moldar o futuro da beleza e construir um pipeline acionável de marcas diversificadas e novos mecanismos de crescimento para o portfólio da ELC.

Sobre The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes, profissionais de marketing e vendedores de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com o cabelo, e administradora de marcas de luxo e prestígio em todo o mundo. Os produtos da empresa são vendidos em aproximadamente 150 países e territórios sob marcas de nome como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ e a família de marcas DECIEM, que inclui The Ordinary e NIOD.

Sobre a NYKAA

A Nykaa (FSN E-Commerce) foi fundada em 2012 pela empreendedora indiana Falguni Nayar, com a visão de levar inspiração e alegria às pessoas em todos os lugares, todos os dias. Derivada da palavra "Nayaka" em sânscrito, que significa "aquele no centro das atenções", a Nykaa despontou como uma das principais plataformas de tecnologia de consumo focada em estilo de vida da Índia. Desde seu lançamento, a Nykaa expandiu suas categorias de produtos ao introduzir as plataformas online Nykaa Fashion, Nykaa Man e Superstore. Com o fornecimento de uma experiência de comércio eletrônico omnicanal abrangente, a Nykaa oferece uma ampla seleção de produtos de mais de 6.200 marcas através de suas plataformas digitais e em mais de 150 lojas de varejo. A Nykaa Guarantee garante que os produtos disponíveis na Nykaa são 100% autênticos e provenientes diretamente da marca ou de varejistas autorizados. Por meio de engajamento e conteúdo educacional, marketing digital, influência em mídia social, estratégias robustas de CRM e a plataforma para a comunidade Nykaa Network, a Nykaa construiu uma comunidade fiel de milhões de entusiastas em beleza e moda.

Website

www.beautyandyouawards.com

Instagram: @beautyandyouawards

Para solicitações relacionadas à mídia na Índia, contate Meghna Shah no e-mail meghna@tandemcommunication.net.

