Comunicado do Business Wire :PayRetailers

Daniel Moretto - Country Manager for Brazil at PayRetailers (Photo: PayRetailers)

PayRetailers, a empresa líder em processamento de pagamentos na América Latina, dá um passo estratégico para aprimorar sua presença no mercado brasileiro ao oficializar o anúncio de Daniel Moretto como seu novo country manager no Brasil.

Daniel assumiu seu novo cargo em 23 de outubro de 2023, trazendo consigo um histórico impressionante em organizações globais renomadas no Brasil e na América Latina.

Experiência e liderança globais

Com um MBA da Fundação Getúlio Vargas, Daniel Moretto conta com mais de duas décadas de experiência comprovada na expansão de organizações globais. Sua carreira o levou a passar por diversas regiões, trabalhando, por exemplo, no Brasil e na Costa Rica. Ele ocupou cargos importantes no setor de Pagamentos e Serviços Financeiros, incluindo o de diretor comercial da DSU Digital e country manager em empresas renomadas como Concentrix e Sykes. Moretto especializou-se em Métodos de Pagamento, Banking-as-a-Service (BaaS) e Tecnologia.

Esta indicação fortalece a presença da PayRetailers no Brasil, bem como sua posição em outros países da América Latina. A experiência e o conhecimento locais de Daniel são inestimáveis. Ele garante novas oportunidades de crescimento nesta região dinâmica.

Daniel Moretto comentou: "É com grande entusiasmo que me junto à equipe da PayRetailers para conduzir o crescimento da empresa no Brasil. Fico honrado por ter a oportunidade de trabalhar com uma equipe tão eficaz e com tantas pessoas talentosas. Estou ansioso para começar a trabalhar e a entregar soluções inovadoras de pagamento para os nossos clientes na região."

Juan Pablo Jutgla, CEO da PayRetailers, comentou: "A indicação de um profissional do calibre de Daniel Moretto marca uma etapa importante em nossa busca por excelência operacional e no compromisso com a nossa presença no Brasil. Estamos ansiosos por este novo capítulo e confiantes de que, sob a liderança de Daniel, alcançaremos novos patamares de sucesso."