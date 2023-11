Comunicado do Business Wire :Moody's Corporation Investor Relations

A Moody's Corporation (NYSE:MCO) anunciou hoje a criação de uma nova franquia analítica dentro da Moody's Investors Service (MIS), sua agência de classificação de risco, que se concentrará em fornecer insights estratégicos sobre o setor de crédito privado em rápida expansão. Ana Arsov foi nomeada diretora global de Crédito Privado e chefiará a coordenação de pesquisas e iniciativas de classificação de risco da MIS. Arsov também será codiretora do Grupo de Instituições Financeiras (FIG) internacional, ao lado de Simon Harris. A renovação organizacional reflete a importância cada vez maior do crédito privado nos mercados de capitais e a procura dos investidores pelas pesquisas e classificações de risco da Moody's adjacentes ao setor. A franquia analítica proporcionará transparência aos complexos mercados de crédito privado e às suas inter-relações com mercados de capitais mais amplos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "O rápido crescimento do mercado de crédito privado nos últimos anos introduziu novos desafios e oportunidades para os investidores, que procuram análises recentes de uma fonte confiável", disse Michael West, presidente da Moody's Investors Service. "A enorme experiência da Ana com instituições financeiras ajudará a estabelecer uma abordagem holística para avaliar o crédito privado em vários setores e classes de ativos."

Como parte de seu novo cargo, Arsov promoverá a participação de todos os grupos de classificação de risco da MIS, incluindo instituições financeiras, finanças corporativas e finanças estruturadas, e aprofundará as capacidades analíticas existentes para empresas de desenvolvimento de negócios, obrigações garantidas por empréstimos (CLO) e outros ativos privados relacionados ao crédito. Ela também dará suporte adequado à Moody's Analytics, que oferece soluções relevantes aos clientes relacionadas à avaliação de contrapartes e risco de portfólio. Na qualidade de codiretora da FIG, Arsov continuará interagindo com diversas instituições financeiras, incluindo bancos internacionais de grande importância, intermediários de mercados de capitais e empresas de serviços financeiros não bancários. Antes do anúncio de hoje, Arsov era codiretora global de classificações bancárias e ocupou vários cargos de gestão sênior, supervisionando classificações de risco para bancos, empresas de valores mobiliários, finanças especializadas e muito mais. Ela contribuiu para as metodologias de classificação de risco da Moody's para empresas financeiras, empresas de valores mobiliários e câmaras de compensação, e liderou o desenvolvimento da classificação de risco de contraparte da Moody's. A MIS avalia mais de US$ 70 trilhões em dívidas divididas entre seus quatro principais grupos de classificação: -- Instituições Financeiras, liderada por Ana Arsov e Simon Harris -- Finanças Corporativas, liderada por Myriam Durand -- Finanças Estruturadas, liderada por Annabel Schaafsma

-- Financiamento Público, de Projetos e de Infraestrutura, liderado por Anne Van Praagh Em consonância com a franquia analítica de crédito privado, a MIS criou uma equipe de crédito privado dentro da sua unidade de Gestão de Relacionamento, que será liderada por Tom Lazaridis. Ele possui mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento e manutenção de relacionamentos com clientes nos setores bancário, de gestão de ativos e de seguros. Lazaridis orientará uma equipe de especialistas em crédito privado com o objetivo de impulsionar iniciativas de desenvolvimento de negócios e melhorar a percepção da marca, ao mesmo tempo que colabora com outras equipes comerciais e grupos dentro da MIS. Para mais informações sobre as capacidades de crédito privado da Moody's, acesse: https://moodys.com/privatecredit.

SOBRE A MOODY'S CORPORATION A Moody's (NYSE: MCO) é uma empresa mundial integrada de avaliação de risco que capacita as organizações a tomar melhores decisões. Seus dados, soluções analíticas e percepções ajudam os tomadores de decisão a identificar oportunidades e administrar os riscos de fazer negócios com outras pessoas. Acreditamos que maior transparência, decisões mais informadas e acesso justo às informações abrem a porta para o progresso compartilhado. Com cerca de 14,5 mil funcionários em mais de 40 países, a Moody's combina presença internacional com expertise local e mais de um século de experiência em mercados financeiros. Saiba mais em moodys.com/about. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.