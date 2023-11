Comunicado do Business Wire :HireRight Holdings Corporation

A expansão no Brasil segue o lançamento da subsidiária da HireRight no México em 2021 e a aquisição da Inquiro Vitae na Argentina no início deste ano. Estes movimentos estratégicos permitem que a HireRight amplie seus serviços de background check, além das multinacionais já atendidas, para pequenas e médias empresas na região, ao satisfazer suas necessidades e requisitos específicos.

Com uma população de 214 milhões de pessoas, a maior economia da América Latina e um próspero centro de startups no núcleo vertical de tecnologia da HireRight, o Brasil possui um tremendo potencial de crescimento na verificação de antecedentes. O novo escritório da HireRight fica no distrito financeiro de São Paulo, um centro de tomadas de decisão para muitas empresas na América Latina, onde 60% das empresas da Fortune 100 têm presença local.

HireRight Holdings Corporation (NYSE: HRT) ("HireRight"), um dos líderes mundiais em prover serviços de verificação de antecedentes e soluções de força de trabalho, tem o prazer de anunciar a abertura de sua subsidiária no Brasil, dando um passo significativo em sua estratégia de expansão regional. Com esta iniciativa, a HireRight visa aumentar seu suporte para clientes que contratam no Brasil, bem como em toda a América Latina.

"Estamos animados em aumentar nossa presença na América Latina dentro do Brasil para atender melhor nossos clientes que operam neste importante mercado", disse Guy Abramo, Presidente e Diretor Executivo da HireRight. "Reconhecemos o valor da experiência local ao realizar a verificação de informações e acreditamos que nossa presença em São Paulo irá ajudar a nos diferenciar de outros provedores globais e abrir caminho para novas oportunidades de negócios."

Com sua nova subsidiária no Brasil, a HireRight visa fornecer dados mais rápidos para clientes no Brasil através de conexões diretas com fontes locais. Também irá oferecer atendimento local de verificações e suporte ao cliente em português, ajudando a direcionar processos de verificação precisos e eficientes. Além disto, a HireRight poderá faturar seus clientes na moeda local, o real (BRL), o que proporciona uma vantagem significativa para clientes internacionais com presença no Brasil. Com esta expansão, a HireRight está pronta para reforçar ainda mais sua posição de mercado na América Latina, fornecer suporte local excepcional e promover acordos e parcerias de benefício mútuo em toda a região.

Sobre a HireRight

A HireRight é líder mundial em prover soluções de conformidade e gestão de risco da força de trabalho orientadas por tecnologia. Prestamos serviços abrangentes de investigação de antecedentes, verificação, identificação, monitoramento, detecção de drogas e exames de saúde a cerca de 37.000 clientes ao redor do mundo. Oferecemos nossos serviços mediante uma plataforma mundial unificada de software e dados que se integra totalmente aos sistemas de gestão de capital humano de nossos clientes, permitindo fluxos de trabalho altamente eficazes e eficientes para contratação, integração e monitoramento da força de trabalho. Em 2022, avaliamos mais de 24 milhões de candidatos a empregos, funcionários e contratados para nossos clientes e processamos mais de 107 milhões de avaliações. Para mais informação, acesse www.HireRight.com.

