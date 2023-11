Comunicado do Business Wire :Energy Vault Holdings, Inc.

A Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" ou a "empresa"), líder em soluções sustentáveis de armazenamento de energia em escala de rede, anunciou hoje que cinco novos sistemas de armazenamento de energia baseados em gravidade (GESS) EVx? serão implantados pela China Tianying Inc. (CNTY) (CN: 000035), sob o acordo de licenciamento e royalties da empresa anunciado anteriormente com a Atlas Renewable, que inclui 5% de royalties da receita do projeto associados a cada projeto. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231106350692/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine (Photo: Business Wire)

O presidente do conselho administrativo da China Tianying, Yan Shengjun, declarou: "A tecnologia inovadora de armazenamento de energia baseada em gravidade da Energy Vault observa uma forte demanda na China por causa da longa vida útil destes ativos e conteúdo econômico local significativo, que ajuda a cumprir os requisitos de armazenamento de energia exigidos pelo estado que acompanham o rápido crescimento das implantações de energia renovável da China. Com o comissionamento do primeiro sistema de 100 MWh em Rudong, que otimizamos para os requisitos do mercado chinês, temos o prazer de expandir rapidamente esta tecnologia inovadora que possibilitará a geração intermitente de energia eólica e solar para substituir mais facilmente outras gerações de energia baseadas em combustíveis fósseis e, assim, ajudar a acelerar a transição para a energia limpa da China e a concretização dos seus objetivos líquidos de neutralidade em carbono". Com o GESS EVx de 100 MWh em Rudong e o GESS EVx de 2 GWh em Tong Liao, Mongólia Interior, os seguintes acordos assinados recentemente pela CNTY elevam o total de implantações EVx existentes e planejadas na China para sete, totalizando 3,26 GWh, sendo que todas incluem royalties de 5% do projeto. -- Acordo com o governo provincial de Hebei para a construção de um GESS EVx de 100 MWh em Zhangjiakou, província de Hebei -- Acordo com o governo provincial de Jiangsu para a construção de um GESS EVx de 100 MWh em Suzhou, província de Shanxi -- Acordo com o governo provincial de Gansu para a construção de um GESS EVx de 200 MWh no condado de Jinta, Jiuquan, província de Gansu -- Acordo com o governo provincial de Jilin para a construção de um GESS EVx de 660 MWh em Songyuan, província de Jilin

-- Acordo com o governo de Xinjiang para a construção de um GESS EVx de 100 MWh em Yining, província de Xinjiang As políticas de energia da China exigem que as usinas de energia renovável integrem o armazenamento de 20% de sua capacidade de geração nominal, com pelo menos 2 a 4 horas de duração. Mais recentemente, isso foi satisfeito com a tecnologia de bateria de íon de lítio para complementar a significativa base instalada de armazenamento hidrelétrico por bombeamento na China. Similar à hidrelétrica bombeada, a tecnologia GESS da Energy Vault possibilita uma vida útil técnica muito mais longa e, portanto, um menor custo nivelado de armazenamento ao longo do tempo, enquanto oferece uma escalabilidade de projeto mais ampla, maior troca de eficiência e benefícios de segurança em comparação às tecnologias existentes. Além disso, e exclusivamente para a Energy Vault, as grandes massas móveis de blocos de 25 toneladas, que são a base do meio de armazenamento, são construídas com solo local para evitar concreto intensivo em carbono, mas também podem ser construídas com vários materiais de descarte (ou residuais), como cinzas de carvão, detritos de concreto, rejeitos de mineração e outros materiais de lodo residual destinados a aterros. Como uma das líderes na China em serviços de remediação de resíduos e ambientais, a parceria da China Tianying com a Energy Vault traz muitas sinergias "econômicas circulares", que estão sendo exploradas para o desenvolvimento do mercado local, como os anúncios públicos destes projetos adicionais demonstram.

Como anunciado anteriormente, o comissionamento do GESS EVx de 25 MW/100 MWh recentemente construído em Rudong, China, teve início em junho, conforme planejado. A estrutura do EVx foi totalmente construída com a "cerimônia de capeamento" formal que ocorreu no local em Rudong em setembro de 2023, simultaneamente ao início do processo formal para interconexão da rede estadual. A construção da linha elétrica aérea de 35 kV de 4 quilômetros até a Subestação Final Remota que atende ao parque eólico adjacente foi concluída, enquanto as demais atividades de comissionamento mecânico e de software progridem conforme o esperado. Aguardando os processos formais finais de interligação e homologação da rede estadual, o EVx da Energy Vault será o primeiro sistema comercial de armazenamento de energia hidrogravitacional não bombeado em escala utilitária. Também como anunciado anteriormente, a CNTY está implantando um sistema EVx de 2 GWh para os primeiros parques industriais de carbono zero em Tong Liao, Mongólia Interior. "Os acordos assinados recentemente pela CNTY refletem a adoção determinada e crescente do mercado de nossa tecnologia de armazenamento de energia baseado em gravidade, que ajudará a consolidar a crescente capacidade de energia renovável da China para melhor atender ao crescimento da procura de energia que continua em um ritmo acelerado na China", disse Robert Piconi, presidente do conselho executivo e diretor executivo, Energy Vault. "Com o primeiro sistema EVx? sendo ligado em breve em Rudong, cinco novas implantações de EVx anunciadas hoje e sete implantações totais de 3,26 GWh nos primeiros 18 meses de nossa parceria, gostaria de dizer que começamos bem. Felicito o Presidente Yan e a organização mais ampla da China Tianying pela coragem, resistência e liderança que demonstram na execução deste projeto em meio a duas paralisações relacionadas à COVID no primeiro ano, ao mesmo tempo que promovem o rápido desenvolvimento de projetos locais que ajudarão a China e o mundo de forma mais ampla em nosso esforço coletivo para a neutralidade do carbono.