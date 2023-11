Comunicado do Business Wire :Bentley Systems

O AssetWise Reliability permitirá que a bp otimize as inspeções, minimize os custos de manutenção, aumente a disponibilidade e trabalhe para melhorar a segurança e a gestão de riscos. A bp implementou inicialmente o AssetWise Reliability no campo Clair, no Mar do Norte e, atualmente, está em processo de implantação global em oito regiões.

Alan Kiraly, vice-presidente sênior de soluções industriais da Bentley Systems, disse: "A Bentley tem um relacionamento de longa data com a bp, fornecendo o AssetWise ALIM como repositório central de informações (CIS) da bp para gerenciar e armazenar as informações necessárias para projetos e operações em todo o mundo. A integração do AssetWise Reliability com o CIS, em um ambiente baseado em nuvem, para dar suporte aos processos de integridade de ativos da bp, permite que a Bentley forneça fluxos de trabalho digitais padronizados e proporcione benefícios significativos à bp."

Rob Kelly, vice-presidente de gestão de ativos digitais da bp, disse: "Tenho o prazer de expandir o uso do portfólio de soluções AssetWise da Bentley, especificamente estendendo o ALIM para os projetos e instalações de fabricação e produção da bp e integrando o Asset Reliability. Isto dá à bp a garantia e a vantagem da precisão das nossas informações através de um controlo eficaz das alterações, permitindo-nos tomar decisões confiáveis, seja em projetos ou operações."

Sobre a Bentley Systems

A Bentley Systems (Nasdaq: BSY), é a empresa de software de engenharia de infraestrutura. Fornecemos soluções inovadoras para melhorar a infraestrutura do mundo - sustentando tanto a economia global quanto o meio ambiente. Nossas soluções em software líderes do setor, são utilizadas por profissionais e empresas de todos os tamanhos, para projetar, construir e operar estradas, pontes, ferrovias, trânsito, redes de água e esgoto, obras e concessionárias públicas, edifícios, campi e instalações industriais. Nossas ofertas, alimentadas pela plataforma iTwin para gêmeos digitais de infraestrutura, incluem os aplicativos MicroStation e Bentley Open para modelagem e simulação, o software Seequent para geoprofissionais e o Bentley Infrastructure Cloud, abrangendo o ProjectWise para entrega de projetos, o SYNCHRO para gestão de construção e o AssetWise para operações de ativos. Os 5.000 colegas da Bentley Systems geram receitas anuais de mais de 1 bilhão de dólares em 194 países.

www.bentley.com