Como o Ministério da Saúde do Hamas calcula o número de mortos em Gaza?

Israel bombardeia a Faixa de Gaza sem trégua desde o ataque sangrento executado pelo Hamas no sul do território israelense, em 7 de outubro. O Exército de Israel assegurou que a incursão deixou mais de 1.400 mortos, a maioria civis.

O porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza, Ashraf al-Qudra, anunciou, nesta segunda, que os bombardeios tinham deixado 10.022 mortos no território.

Em um documento adicionado à lista, o ministério explicou que nos hospitais do governo, o pessoal inclui as informações de cada morto em uma base de dados digitalizada.

No fim de outubro, a AFP pôde acompanhar o procedimento adotado para fazer a contagem dos mortos no necrotério do hospital Nasser, em Khan Yunis, no sul de Gaza.

Um médico legista examinava cada corpo, tirava fotos e anotava o nome e o local onde a pessoa havia morrido.

A partir desta informação fornecida pelos legistas, o escritório de gestão de pacientes preenchia, depois, um formulário com os dados de cada "mártir" antes de introduzi-los em uma base de dados digital.

O diretor do hospital, Nahed Abu Taaema, mostrou duas abas de um programa em seu computador. A primeira tinha a lista dos "mártires", os mortos no conflito com Israel. A segunda, a de outros falecidos.

Em 27 de outubro, o diretor da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, afirmou que os números de mortos divulgados pelo Ministério da Saúde nunca foram questionados em conflitos anteriores.

As informações publicadas pelo Ministério também são usadas pela Organização Mundial da Saúde em seus relatórios sobre os Territórios Palestinos.

