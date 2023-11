Começa julgamento contra acusado de agressão contra marido de Nancy Pelosi

O julgamento está programado para começar na quinta-feira em um tribunal federal de San Francisco, reduto político da congressista com décadas de carreira política.

Argumentando que essa influência comprometeria a imparcialidade do julgamento, a defesa de DePape, que poderá enfrentar décadas de prisão e ser deportado para o Canadá se for considerado culpado, solicitou a mudança do processo para outra cidade, um pedido que foi negado pela justiça.

O ex-ativista a favor do nudismo disse à polícia que foi até a residência dos Pelosi para sequestrar a congressista, uma das políticas mais poderosas do país, e quebrar seus joelhos com um martelo se ela não confessasse as "mentiras" dos democratas.

No entanto, Pelosi estava em Washington na época, e então DePape atacou seu marido, que conseguiu chamar a polícia.

Os policiais que intervieram na residência dos Pelosi conseguiram gravar o violento ataque com câmeras corporais e prender DePape.

O golpe deixou Paul Pelosi, de 82 anos, inconsciente, e ele teve que passar por cirurgia para tratar uma fratura no crânio e graves lesões no braço direito e nas mãos. A vítima ficou hospitalizada por uma semana.