Com Endrick entre as novidades, Diniz convoca Seleção para Eliminatórias da Copa de 2026

O atacante Endrick, considerado uma das grandes esperanças do futebol brasileiro, foi convocado pela primeira vez para a Seleção nesta segunda-feira (6), com apenas 17 anos, dentro de um elenco que não pode contar com o lesionado Neymar.

A joia do Palmeiras, que já foi negociado com o Real Madrid e chegará ao clube espanhol quando atingir a maioridade, em julho de 2024, terá a oportunidade de estrear pela seleção brasileira durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra a Colômbia, no dia 16 de novembro, em Barranquilla, e no clássico contra a Argentina, dia 21, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

"É um jogador que tem potencial para ser um daqueles grandes talentos. A gente não sabe se isso vai se confirmar ou não. A convocação não é uma pressão, é um prêmio, e também uma visão de futuro do que esse garoto pode ser", disse o técnico Fernando Diniz em entrevista coletiva.