Chanceler russo pede para participar de reunião da OSCE, apesar de sanções

O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, alvo de sanções da União Europeia, pediu à Macedônia do Norte que permita sua participação em uma reunião ministerial da OSCE em Skopje, anunciou seu contraparte macedônio, Bujar Osmani, nesta segunda-feira (6).

"Recebi há alguns dias uma carta do ministério russo das Relações Exteriores, na qual pedia que tornasse possível sua presença em Skopje", declarou à imprensa Osmani, presidente em exercício da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE).

Segundo ele, no entanto, o pedido trazia "alguns desafios, pois o espaço aéreo da Macedônia do Norte e de [seus] vizinhos [está] fechado para os voos operados por aviões do Estado russo".