Chanceler peruana renuncia após polêmica por reunião frustrada entre Boluarte e Biden

A ministra das Relações Exteriores do Peru, Ana Cecilia Gervasi, apresentou sua renúncia nesta segunda-feira (6), às vésperas de comparecer no Congresso para explicar por que a presidente Dina Boluarte não se encontrou em Washington na semana passada com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, como era esperado.

Parlamentares, tanto da esquerda quanto da direita, culpam a agora ex-ministra por tê-los enganado para conseguir a autorização do Parlamento para a viagem de Boluarte, alegando que ela teria uma reunião protocolar com Biden sobre assuntos bilaterais.

O presidente americano recebeu em seu gabinete na Casa Branca seus colegas da República Dominicana, Luis Abinader, e do Chile, Gabriel Boric, mas não Boluarte.