CBF confirma amistoso do Brasil contra a Inglaterra em Wembley em março de 2024

"O objetivo é sempre fechar jogos da Seleção Brasileira contra grandes equipes, especialmente equipes campeãs do mundo, para que possamos ter confrontos de alto nível técnico, que permitam também uma avaliação do desempenho da Seleção Brasileira em testes como estes", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, citado na nota.

O Brasil enfrentará a Inglaterra em amistoso no dia 23 de março, no estádio de Wembley, em Londres, anunciou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em um comunicado nesta segunda-feira (6).

O craque Neymar, que se recupera de uma operação no joelho após sofrer uma grave lesão na derrota da seleção brasileira por 2 a 0 para o Uruguai, no dia 17 de outubro, em jogo das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, provavelmente desfalcará a equipe.

O último duelo entre Brasil e Inglaterra, também um amistoso no emblemático estádio de Wembley, terminou com um empate sem gols, em 2017.

Os pentacampeões mundiais, que tiveram poucas oportunidades de disputar amistosos contra seleções europeias devido ao sobrecarregado calendário internacional, voltam a campo neste mês para disputar as Eliminatórias do Mundial de 2026.

O Brasil vai enfrentar a Colômbia no dia 16, em Barranquilla, antes de receber a campeã mundial Argentina, no dia 21, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

