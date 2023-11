Campanha de boicote contra empresas que apoiam Israel avança no Oriente Médio

Em um pequeno mercado no Bahrein, Jana Abdullah, de 14 anos, verifica com seu tablet se algum dos produtos que ela vai comprar está na lista de marcas ocidentais acusadas de apoiar a ofensiva de Israel na Faixa de Gaza.

Jana costumava comer no McDonald's com seu irmão mais novo, mas eles aderiram a uma campanha online lançada em vários países do Oriente Médio para boicotar marcas ocidentais acusadas de serem pró-israelenses.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Começamos a boicotar todos os produtos que apoiam Israel em solidariedade aos palestinos", contou Jana à AFP. "Não queremos que nosso dinheiro contribua para prolongar os combates".