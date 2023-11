Bulgária e Hungria se enfrentarão com portões fechados em jogo das Eliminatórias da Euro-2024

O jogo das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024 entre Bulgária e Hungria, agendado para o final do mês, será disputado com portões fechados devido ao receio de tumultos entre torcedores rivais, anunciou a Uefa nesta segunda-feira (6).

"As medidas foram acordadas entre todas as partes na sequência da análise das informações recebidas pelas autoridades búlgaras em relação ao elevado risco de desordem pública em torno do estádio", informou a entidade europeia em um comunicado.

A partida será disputada em Plovdiv, segunda maior cidade da Bulgária, no dia 16 de novembro.