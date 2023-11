Blinken encerra viagem ao Oriente Médio com resposta morna à proposta de pausa humanitária

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, encerrou sua viagem diplomática ao Oriente Médio com sucesso limitado na forja de um consenso regional sobre como aliviar o sofrimento humanitário em Gaza, à medida que Israel intensifica a sua guerra contra o Hamas.

Blinken se reuniu nesta segunda-feira, 6, com o ministro das Relações Exteriores turco, Hakan Fidan, em Ancara, após viajar no fim de semana a Israel, Jordânia, Cisjordânia, Chipre e Iraque, em busca de apoio à proposta do governo do presidente americano, Joe Biden, de "pausas humanitárias" na implacável campanha militar de Israel em Gaza.

"Tudo isso é um trabalho em progresso", disse Blinken antes de deixar a Turquia. "Obviamente, não concordamos em tudo, mas há opiniões comuns sobre alguns dos imperativos do momento em que estamos trabalhando juntos."