Beba água quando estiver com raiva, aconselha papa às crianças

O papa Francisco participou, nesta segunda-feira (6), de um encontro inusitado com milhares de crianças de todo o mundo, incluindo ucranianas e palestinas, que lhe fizeram perguntas como "o que você sonha à noite?", ou "o que você faz para se acalmar quando está com raiva?".

Francisco, que completará 87 anos em dezembro, mostrou-se jovial no evento "As crianças encontram o papa", no qual recebeu perguntas de algumas das 7.000 crianças, com idades entre 7 e 12 anos originárias de 84 países, que participaram da audiência.

"É verdade que às vezes fico com raiva... Mas não mordo!", brincou.