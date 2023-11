Barcelona e City querem garantir matematicamente vaga nas oitavas da Champions

Barcelona e Manchester City, com 9 pontos somados após as três primeiras rodadas da Liga dos Campeões terem sido disputadas, podem garantir nesta terça-feira (7) a classificação matemática para as oitavas de final do torneio, enquanto no grupo F, o mais equilibrado, as quatro equipes têm chances. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Depois de dois anos consecutivos eliminado na primeira fase, o Barcelona está a apenas uma vitória de acabar com essa má sequência e pode conseguir a vaga nesta terça-feira, em Hamburgo, na Alemanha, onde o Shakhtar Donetsk joga como anfitrião nesta temporada, devido à invasão da Ucrânia pelo Exército russo.

O Barça conta com a volta do meia Pedri para conseguir trazer um resultado positivo da Alemanha, e aposta no bom momento de Ferran Torres, que sempre que marcou em uma partida da primeira fase da Liga dos Campeões (nove no total), seu time alcançou a vitória. Terceiro colocado no Grupo H, três pontos atrás do Porto (que joga contra o lanterna Royal Antwerp), o Shakhtar quer aumentar contra o Barça suas chances de obter uma das duas vagas nas oitavas de final. O norueguês Erling Haaland não está neste momento revivendo os números espetaculares que registrou no ano passado, na sua primeira temporada no City, pelo menos não na Liga dos Campeões, na qual marcou apenas dois gols nos três primeiros jogos. O gigante nórdico também deu um susto no fim de semana passado, quando não conseguiu jogar até o fim devido a uma lesão que parecia grave e que acabou sendo uma "torção de tornozelo", explicou seu técnico Pep Guardiola. O treinador catalão tem nesta temporada uma nova arma, Jérémy Doku, com a qual poderá procurar a vitória na terça-feira, na Suíça, contra o Young Boys.

O jovem belga, reforço trazido do francês Rennes, se tornou a revelação da temporada para o atual campeão europeu e no último sábado se destacou na goleada por 6 a 1 sobre o Bournemouth com um gol e quatro assistências. Seu ótimo desempenho fez com que Jack Grealish, um dos destaques do ano passado, deixe de ser titular absoluto. "Quero que (Grealish) fique bravo por estar no banco", declarou Guardiola, que ao mesmo tempo não poupou elogios a Doku: "O que mais me surpreende é a inteligência dele na hora de tomar decisões. Tenho a sensação de que ele entende tudo e aplica imediatamente. É uma ameaça incrível".

Logo após o sorteio, todos o mundo concordou que o F era o grupo da morte e os resultados confirmaram. O líder PSG (6 pontos) visita o Milan, que fecha a chave com 2 pontos, mas se derrotar os parisienses entrará com força na briga pelas duas vagas nas oitavas de final. A equipe comandada por Luis Enrique, após um início de temporada hesitante, parece ter acertado o ritmo e conquistou cinco vitórias consecutivas, incluindo o 3 a 0 sobre o Milan na última rodada da Liga dos Campeões, mas um revés na capital lombarda pode recolocar o atual campeão francês em apuros.